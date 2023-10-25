«Бедные вымирают, а мы занимаемся статистическими фокусами» – депутат Госдумы о повышении МРОТ

Депутаты Госдумы и чиновники правительства РФ живут по принципам 1990-х годов, создавая условия для обнищания россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин во время рассмотрения законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. По его оценке, нынешнее увеличение не позволяет должным образом повысить уровень жизни населения.

«Коллеги, у нас честное правительство. На мой прямой вопрос, можно ли прожить на МРОТ, нам не стали говорить, что можно прожить на МРОТ… Средняя зарплата – это лукавство: я ем мясо, избиратель ест капусту, и товарищи пропагандисты могут гордиться, что в среднем мы едим голубцы. Но мы считаем все средние показатели с учетом топ-менеджеров крупнейших корпораций. С учетом людей, которые миллионы получают в месяц, окей, честно зарабатывают миллионы в месяц, но это скрывает абсолютную тотальную нищету огромной части нашего общества. И не только асоциальных элементов. Скажем, мне в минобороны печалились, что гражданские служащие минобороны живут на МРОТ, на который прожить нельзя теоретически», – заявил Делягин.

По его словам, для министерства финансов решение этой проблемы из области статистической погрешности. «Цена вопроса 300 млрд рублей. Мы добавляем Минобороны 4,4 трлн рублей, но вот этих 300 млрд у Минфина не находится – статистической погрешности не находится. А потом мы здесь завалены криком ужаса по поводу того, как эти гражданские служащие проводят мобилизацию и сталкиваемся с массовым психозом в обществе, что это может повториться», – сказал он.

«Неловко апеллировать Конституцией в наших условиях, но там написано фундаментальное право гражданина России – право на жизнь – это гарантированные деньги, на которые можно прожить. Мы с вами этими законами (о МРОТ) отрицаем право граждан России на жизнь. Нам говорят, бедность снижается. Конечно, снижется только потому, что президент [Владимир] Путин, за что ему спасибо, своими указами и решениями обеспечивает отдельные выплаты и компенсации», – отметил Делягин.

Как считает депутат, «бедность снижается и потому, что бедные, извините, вымирают, а мы занимаемся вместе с правительством статистическими фокусами». «Морги становятся градообразующими предприятиями в России, а мы обсуждаем, сколько миллионов ещё нужно завезти для решения демографической проблемы людей, которые не понимают по-русски и не смогут понимать. В 2019 году ученые посчитали, что прожиточный минимум 31 тысяча рублей. С того времени цены выросли или снизились? Если верить тому, что мы сейчас принимаем, они чуть не в два раза снизились… Пока мы здесь с вами разговариваем и принимаем очень не хорошие законы, люди умирают от бедности и, что ещё страшней, от безысходности, которую мы здесь одобряем единодушно. Это вопрос к нам с вами, потому что отрицание конституционного права на жизнь – это наш с вами грех», – заявил он.

Парламентарий полагает, что деньги для повышения МРОТ до приемлемого уровня в стране есть. «Денег в бюджете, как у Чубайса. Если вы почитаете пояснительную записку к проекту бюджета, там 5,5 трлн рублей в ликвидной форме только на счетах Фонда национального благосостояния. Ещё есть, откуда наскрести много-много триллионов. Причем, если эти деньги направить на гарантирование реального прожиточного минимума, то больше двух третей в первый же год вернется обратно в бюджетную систему через налоги, потому что бедные люди поесть купят и одеться, и лекарства купят», – констатировал Делягин.

«В быту, в нормальной жизни средняя температура по больнице – это такой очень циничный, очень жестокий анекдот, а у нас с вами это государственная политика, принцип, на основании которого мы с вами распределяем деньги по регионам. Если мы поставим задачу государства гарантировать гражданам РФ прожиточный минимум, хорошо, не в следующем году – понимаю страх бухгалтеров перед тем, что какая-нибудь старушка купит лишний кусочек хлеба или мяса – хорошо, за несколько лет гарантировать реальный прожиточный минимум, мы получим объективный критерий распределения денег между регионами и нам не нужно будет заниматься соревнованием лоббизмов», – подчеркнул он.

«Но мы этого не хотим, потому что мы привыкли на самом деле жить по принципам 90-х. Четверть века прошло, а мы все до сих пор живем по тем принципам и до сих пор реализуем всю ту же самую экономическую политику. Коллеги, пора исправляться, потому что если не исправимся сами, то нас исправят. И это будет, к моему глубокому сожалению, вне рамок тех прекрасных законов, за которые мы сегодня проголосуем единодушно», – заключил Делягин.

Ранее сообщалось, что сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект по повышению МРОТ на 18,5%, и после утверждения этот показатель вырастет с нынешних 16242 рублей до 19242 рублей в 2024 году.

Москва, Мария Соколова

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