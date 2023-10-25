Госдума продлила «заморозку» советских вкладов до 2027 года

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении продлила до 1 января 2027 года приостановку компенсации советских вкладов, внесенных в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения законопроекта представители парламентской оппозиции заявили о необходимости начать решать «замороженную» с 2003 года проблему.

Напомним, закон о гарантиях государства по восстановлению и обеспечению сохранности советских сбережений был принят в 1995 году. С 2003 года «заморозка» компенсаций продлевается ежегодно «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля», который необходим для перевода сбережений в долговые обязательства РФ.

«Федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и порядок их обслуживания, не приняты. При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимых на их погашение, в 2024 году – 61,8 трлн рублей, в 2025 году – 64,2 трлн рублей, в 2026 году – 66,8 трлн», – говорится в пояснительной записке к документу.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в своем заключении в очередной раз рекомендовал правительству РФ разработать необходимый для решения вопроса законопроект и отчитаться о неисполнении предыдущих рекомендаций.

Москва, Мария Соколова

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