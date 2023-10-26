Победа или тупик? Госдума одобрила проект федерального бюджета в первом чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», две фракции – КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» – не поддержали документ, заявив, что с таким бюджетом победить невозможно.

В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложенный правительством документ «бюджетом тупикового курса», а действия Банка России «саботажем». По его мнению, проект бюджета «не соответствует посланиям президента» и его фракция не будет его поддерживать. «То, что нет денег – самая большая ложь… Ресурсов больше, чем надо, заставьте их работать», – обратился политик к министру финансов РФ Антону Силуанову и добавил: «Силуанов грамотный, но работает по старой схеме».

Выступающий далее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал позицию КПРФ, озвучив возможную реакцию в мире от непринятия бюджета – «скажут, что Россия разорвана в клочья и даже не может принять бюджет». При этом он напомнил, что непринятие документа повлечет финансирование всех статей на уровне 1/12 в год. «У нас много претензий, но этот бюджет называется «всё для фронта – всё для победы», – подчеркнул он, добавив, что не принимать бюджет, значит «лить воду на мельницу врагов».

Депутат от «Справедливой – России – За правду» Валерий Гартунг со своей стороны заявил, что не может назвать данный документ «бюджетом для победы», так как главную помощь от него получают не обычные россияне, а отдельные граждане, владеющие нефтяными предприятиями-экспортерами. По его словам, сильнейшее расслоение общества по уровню доходов и неправильная система подсчета всех социальных норм не позволяет исполнить честно обязательства государства перед гражданами.

«Мы за такой бюджет голосовать не можем и не будем. И самое главное, Вячеслав Викторович [Володин], вы задали министру финансов вопросы: отвечает ли он (проект бюджета) на вызовы – экономическое развитие и социальные обязательства? Так вот я отвечаю, у меня другая точка зрения по сравнению с тем, что министр ответил. На вызовы не отвечает, потому что мы сейчас находимся в таком противостоянии, в котором с той стороны ВВП стран, которые нам противостоят, более чем в 30 раз превышает наш, темпы экономики у них выше, чем у нас. Отвечает наше поведение вызовам? Нет, не отвечает. Экономическое развитие пока ещё имеется, но завтра ЦБ поднимет ключевую ставку до 15% и он растворится этот экономический рост. Можем мы это предотвратить? Можем. Но не предотвращаем… Перефразирую великого комментатора Озерова – «такой бюджет нам не нужен», – подытожил Гартунг.

Депутат от «Новых людей» Роза Чемерис, в свою очередь, сообщила о поддержке проекта бюджета, отметив, что он «получился как средняя температура по больнице». «Деньги есть, но главный вопрос: как мы их тратим?.. Здоровье и образование – это то, на чем нельзя экономить», – подчеркнула она и сообщила, что её фракция готовит поправки ко второму чтению, чтобы увеличить финансирование по этим статьям, а также учесть «технологии двойного назначения» при развитии военно-промышленного комплекса, и использовать их в народном хозяйстве.

Итог подвел в своем выступлении глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), заверив, что снижения финансирования нет. По его словам, «единороссы» вместе с ЛДПР и «Новыми людьми» проработали проект… Это вопрос нашей ответственности перед страной, перед гражданами», – сказал он, добавив, что «Единая Россия» будет голосовать «за».

В итоге законопроект бы принят в первом чтении. Концептуально утверждены параметры доходов, расходов и дефицита бюджета на следующую трехлетку. 320 депутатов проголосовали «за», 80 – «против».

Запланировано, что доходы федерального бюджета составят 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн – в 2025-м и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025 году и 1,5 трлн рублей в 2026 году.

Резервный фонд правительства РФ в 2024 году планируется в размере 100 млрд рублей и по 80 млрд рублей в последующие два года. При этом предусматривается возможность его увеличения за счет поступления отдельных ненефтегазовых доходов.

Москва, Мария Соколова

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