Бюджет стагнации: правительство РФ создает риски повышения уровня бедности россиян

Правительство РФ упускает возможности для пополнения государственной казны и создаёт риски стагнации и роста уровня бедности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня в Госдуме, комментируя проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. По его оценке, документ рассчитан в пользу крупного бизнеса с ущербом для простых россиян.

«Единственная позиция, с которой мы согласны, это увеличение расходов на оборону. Мы проводим СВО и, конечно, это необходимо. Но это всё, что есть позитивного в бюджете, представленным правительством. Потому что мы видим сокращение нацпроекта «Демография». Я не понимаю, о чем думает правительство. Катастрофа с демографией! И мы видим сокращение нацпроектов «Демография», «Здоровье», «Образование», «Развитие городов», ЖКХ. Что, у нас все проблемы решены? У нас люди не могут попасть месяцами к врачам, потому что врачей не хватает. У нас абсолютно неудовлетворительная ситуация с образованием. Мы начали выход из Болонского процесса, но все еще ЕГЭ главенствует, и многие другие идиотские решения, слизанные с Запада в ущерб нашей традиционной, самой лучшей в мире отечественной системе образования», – констатировал Миронов.

По его мнению, проект бюджета рассчитан в пользу банкиров и крупного бизнеса, и предлагает «затянуть пояса» основной массе россиян. «Опять правительство заботится о крупном бизнесе, валютных спекулянтах и о нефте-газодобытчиках. Потому что опять будет щедро возвращаться налог на добавленную стоимость – более 2 трлн рублей за то, что – Господи же Боже мой, какие они бедненькие, поставщики ГСМ, – за то, что они будут держать некие цены, которые и так растут безумно, ниже мировых, государство щедрое опять будет так называемый обратный акциз им платить. С какого перепуга?! Они не обеднеют. А люди наши беднеют. И вместо того, чтобы проиндексировать пенсии нашим работающим пенсионерам, а этого нет в бюджете, представленном правительством, мы видим, что по-прежнему предлагают затянуть пояса и пенсионерам, и бюджетникам, и студентам, и всем остальным», – заявил он.

При этом Миронов сообщил, что фракция подготовила альтернативный бюджет, который на 9 трлн рублей богаче по доходам, чем бюджет правительства, который «невозможно поддержать». «Здравоохранение в правительственном бюджете 0,9% ВВП, вместо 7% со всеми вытекающими последствиями, с которыми наши граждане каждый день сталкивались. Естественно, вопрос: откуда же взять дополнительные деньги? Назову только четыре источника и в общей сумме это будет порядка 7 трлн рублей. Прекращение возвращения НДС экспортерам нефти и газа – 2,2 трлн рублей. Второе – необходимо всё-таки ввести реальную прогрессивную шкалу для очень богатых граждан нашей страны. Назову сейчас цифру и, поверьте мне, не оговорюсь, у нас есть топ-менеджеры некоторых госкорпораций, которые получают – барабанная дробь – несколько десятков миллионов рублей в месяц и платят 13%. Скромные такие ребята. Нормальная прогрессия дала бы примерно 1,5 трлн рублей в доход бюджета. Госмонополия на оборот и производство этилового спирта не только 650 млн рублей дополнительно, но раз и навсегда мы покончим с этим ужасом – химическим отравлением от паленой водки… Ну и наконец, наведение порядка с госзакупками. В нарушение существующих конкурентных норм, когда у единственного поставщика можно покупать, по нашим скромным подсчетам, примерно от 1,7 до 2,3 трлн рублей мы на этом теряем, потому что кто-то эти деньги направляет – назовем вещи своими именами – либо себе в карманы, либо в офшоры, что является нормой для многих наших олигархов», – пояснил Миронов.

«За бюджет правительства невозможно голосовать, потому что это бюджет стагнации, продолжения той самой либеральной политики… Не могу не напомнить, год назад мы готовили альтернативный бюджет на 2023 год и предлагали эту цифру – 35 трлн. Над нами финансово-экономический блок смеялся: какие они популисты, они придумали 35 трлн рублей. Год прошел, и какой год – год под санкциями, проведения СВО, тяжелейший экономический год и правительство год спустя вносит нам проект бюджета в 35,1 трлн рублей. Год-то потеряли!.. Такая сумма могла быть уже в текущем бюджете 2023 года. Правительство, к сожалению, спит. Пора будить», – заключил Миронов.

Как сообщал «Новый День», сегодня Госдума одобрила проект бюджета на следующую трехлетку в первом чтении. Депутаты от КПРФ и «Справедливой России – За правду» не поддержали предложенный правительством документ.

В документе запланировано, что доходы федерального бюджета составят 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн – в 2025-м и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025 году и 1,5 трлн рублей в 2026 году.

Резервный фонд правительства РФ в 2024 году планируется в размере 100 млрд рублей и по 80 млрд рублей в последующие два года. При этом предусматривается возможность его увеличения за счет поступления отдельных ненефтегазовых доходов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»