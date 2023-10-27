Центробанк «добивает» Россию: эксперты прокомментировали повышение ключевой ставки

Банк России вместо украинских нацистов пытается добить страну, экономика которой развивается вопреки денежно-кредитной политике регулятора. Такие заявления прозвучали в экспертной среде после повышения Центробанком ключевой ставки до 15%.

В частности, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский назвал ситуацию трагикомедией. «Глядя на трагикомедию с ключевой ставкой, предлагаю на следующем заседании поднять ее сразу до 35%. Как в Турции. Чтобы убедиться в том, что на инфляцию ставка никакого влияния не оказывает. Причем, в ЦБ это знают», – подчеркнул Кричевский в своем телеграм-канале.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин со своей стороны напомнил о принятом вчера в первом чтении проекте бюджета на предстоящую трехлетку. «Набиуллина повысила ставку до 15%: у нацистов на фронте не выходит, и добивать Россию приходится либералам. Помимо прочего, это разрушение федерального бюджета, которое вчера с неимоверным пафосом приняла «Единая Россия», – заявил Делягин.

Публицист Николай Стариков со своей стороны обратил внимание на негативное влияние ключевой ставки на экономическое развитие страны. «Экономику сознательно даже уже не тормозят, а заставляют развиваться исключительно вопреки денежно-кредитной финансовой ЦБ. А это получается делать все сложнее», – подчеркнул Стариков.

«Что ж, наш ЦБ такими темпами может загнать экономику в рецессию. Впрочем, экономический рост же не в его компетенции, а только ценовая стабильность. Как у Райкина – к пуговицам претензии есть? Нет? Ну и все», – отмечает телеграм-канал «Госплан 2.0».

Как сообщал «Новый День», сегодня Банк России резко повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 15 декабря.

Москва, Мария Соколова

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