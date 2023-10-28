российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 15:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Представитель ХАМАС заявил о намерении отпустить россиян из числа заложников

Фото: агентство «Анадолу»

Палестинское движение ХАМАС получило от российского МИД список россиян, которые могут быть среди заложников. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью РИА «Новости».

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», – сказал он.

Марзук уточнил, что всего в списке восемь имен. «Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям. Сейчас мы ищем тех людей <…> Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за нынешней ситуации», – сказал представитель ХАМАС.

Иерусалим, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

Израиль нанес удары по 150 подземным объектам сектора Газа / Военная база США в Сирии подверглась атаке беспилотников / «Эту войну начал Запад»: представитель ХАМАС раскрыл детали переговоров в Москве / Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны из-за эскалации израильско-палестинского конфликта / ХАМАС не будет освобождать заложников без прекращения огня / На курорт в Египте прилетела ракета: ранены шесть человек / Палестина в ООН обвинила Израиль в применении фосфорных снарядов / Посол России в Израиле: три россиянина находятся в заложниках у ХАМАС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Ближний Восток, Израиль,