Представитель ХАМАС заявил о намерении отпустить россиян из числа заложников

Палестинское движение ХАМАС получило от российского МИД список россиян, которые могут быть среди заложников. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью РИА «Новости».

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», – сказал он.

Марзук уточнил, что всего в списке восемь имен. «Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям. Сейчас мы ищем тех людей <…> Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за нынешней ситуации», – сказал представитель ХАМАС.

Иерусалим, Светлана Антонова

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