ВСУ устроили более десятка атак на позиции российской армии: уничтожено более 600 боевиков и два военных самолета

В последние сутки украинская армия вновь пыталась контратаковать: российская армия отразила более десяти попыток прорыва боевиков, в результате чего в общей сложности уничтожено более 600 военнослужащих противника. При этом, как говорится в обновленной сводке министерства обороны РФ, сбиты два военных самолета ВСУ.

В частности, на Купянском направлении отражены три атаки ВСУ около Синьковки в Харьковской области и Надия в Луганской народной республике (ЛДНР). Потери противника составили более 50-ти военнослужащих и три пикапа.

На Краснолиманском направлении пресечены две атаки штурмовых групп ВСУ близ Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

На Донецком направлении отражены три атаки противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка. Уничтожено до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ около Водяного и Старомайорского. Потери противника составили до 120-ти военнослужащих и три автомобиля.

На Запорожском направлении пресечены четыре ВСУ близ Работина. Также нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое. Общие потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 110-ти военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицы: «Гиацинт» и «МСТА-Б».

В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.

На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины около Дарьевки в Херсонской области и Терновке в Днепропетровской области.

Перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»