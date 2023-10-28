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Суббота, 28 октября 2023, 19:56 мск

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«Резкая деградация»: МИД России сделал заявление о новом этапе эскалации палестино-израильского конфликта

Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, поводом для которого стало сегодняшнее начало наземной военной операции Израиля в секторе Газа.

«Российская сторона неоднократно предупреждала об опасных последствиях такого шага, который негативно повлияет на все стороны конфликта и приведет к резкой деградации гумобстановки, что дополнительно усугубит положение гражданского населения в Газе. С целью не допустить эскалации конфликта Российская Федерация инициировала проект резолюции СБ ООН с требованием гуманитарного прекращения огня, который был заблокирован США. 27 октября Генеральная Ассамблея ООН в ходе Чрезвычайной спецсессии подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, в которой содержится однозначный сигнал прекратить насилие», – подчеркивается в заявлении МИД России.

Как считает российское внешнеполитическое ведомство, «приоритетная задача мирового сообщества на сегодняшний день – остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло». «Необходима консолидация коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы «двух государств». На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем», – констатировал МИД России.

«Россия, поддерживающая контакты со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, задействовав, в том числе посреднические функции. Москва предостерегает от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона, характеризующуюся поэтапным оздоровлением межгосударственных отношений», – заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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