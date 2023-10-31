В Госдуму внесен законопроект об ограничении цен на ГСМ

Сегодня в Госдуму внесен законопроект о государственном контроле за ценами на автомобильное топливо и авиационный керосин. Об этом сообщил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. По его оценке, упование на рынок и «спящую» Федеральную антимонопольную службу (ФАС) бессмысленны на фоне безмолвия кабинета министров.

«Абсолютно убеждены, что упование на его величество рынок, на спящую ФАС бессмысленны. Государство обязано регулировать, и у нас очень простое предложение: есть заданный уровень инфляции, ожидаемый в течении года, так вот – цены розничные не должны быть в конечном итоге больше ожидаемого уровня инфляции», – подчеркнул Миронов.

Политик обратил внимание, что четыре нефтяные компании контролируют три четверти всего нефтяного рынка. «Когда мы в конце концов называем вещи своими именами, говорим о картельном сговоре, это именно так, – делают, что хотят, и понимают, что правительство сидит безмолвствует и ФАС – то же. В этой связи надо регулировать нормы закона», – полагает он.

«Тоже хорошо вам известный факт, к сожалению, – вне зависимости от конъюнктуры цены нефти на мировом рынке: падает цена нефти, растет ли цена нефти, цена на ГСМ в РФ всегда только повышается. Всегда! Это как раз говорит о сговоре, о желании как можно побольше заработать в том числе на своей стране, своих гражданах. Это недопустимо!» – заключил Миронов.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин за сентябрь выросли на 2,1%, оптовые цены на 9,1%, достигнув рекордных значений. В связи с этим правительство временно ограничило экспорт топлива. В годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 9,8%, цены производителей – на 71,8%.

Москва, Мария Соколова

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