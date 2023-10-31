Негативные последствия: в Госдуме оценили повышение ключевой ставки ЦБ

Негативные последствия повышения ключевой ставки Банком России сопровождаются некорректной работой банков со своими клиентами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Аркадий Свистунов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, россиянам практически нереально получить заявленные кредитными организациями повышенные проценты по вкладам.

«Объявленное в пятницу значительной увеличение ключевой ставки со стороны ЦБ до 15 (процентных) пунктов, конечно, имеет негативные последствия для предприятий, которые кредитуются. Однако есть и вторая сторона у этого явления – это рост ставок по вкладам», – пояснил Свистунов.

Парламентарий обратил внимание, что банки уже начали рекламные кампании по привлечению вкладов россиян. «Подается некорректная реклама. Банки, как правило, указывают максимальную ставку, которую получить можно при выполнении дополнительных условий различных – заключение дополнительных договоров или увеличение продаж по картам и тому подобное. В общем, получить ее практически нереально. Это вводит в заблуждение вкладчиков», – констатировал он.

«В связи с этим наша партия сегодня вносит законопроект – поправки в закон о рекламе о том, что при рекламе финансовых продуктов, в частности, вкладов, должна указываться четко процентная ставка, минимально гарантированная по вкладам. Это защитит наших граждан от некорректной работы финансовых учреждений», – подчеркнул Свистунов.

Напомнил, в 28 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта до 15% годовых. При этом ЦБ не исключил увеличение этого показателя до конца года.

Москва, Мария Соколова

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