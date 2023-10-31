Госдума досрочно лишит полномочий двух депутатов

В Госдуму внесены проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий двух депутатов – Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России – За правду». Комиссия нижней палаты парламента по мандатным вопросам предлагает считать полномочия обоих досрочно прекращенными уже с 1 ноября.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики назвала достаточными основания для прекращения полномочий Власова и Белоусова в связи с тем, что парламентарии более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых входят. Комиссия по мандатным вопросам поддержала это решение и направила материалы в Совет нижней палаты парламента.

При этом Власов ранее заявил, что при рассмотрении малозначимых вопросов он пользовался возможностью дистанционного голосования, которую ввела комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, куда он входит. При этом парламентарий заявил, что связывает такое решение с его разногласиями с руководством ЛДПР.

Депутат Белоусов объявлен в розыск с августа 2022 года. Он был осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

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