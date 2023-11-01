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Среда, 1 ноября 2023, 17:52 мск

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Глава МИД России подтвердил принципиальную позицию Москвы по палестино-израильскому конфликту

Сергей Лавров. Фото из архива сайта МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипломатических миссий арабских государств и представителем Лиги арабских государств подтвердил принципиальную позицию Москвы о скорейшем прекращении огня в палестино-израильском конфликте, жертвами которого уже стали более 8 тысяч палестинцев и 1,4 тысячи израильтян.

Лавров также информировал арабских послов о предпринимаемых Россией шагах в Совете Безопасности ООН, направленных на прекращение кровопролития и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло.

«С российской стороны была акцентирована необходимость активизации международных усилий в целях создания условий для возобновления полноценного мирного процесса. Подчеркнуто, что он должен основываться на решениях ООН и Арабской мирной инициативе, включая принцип «двух государств», в соответствии с которым результатом урегулирования должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», – уточнили в МИД России.

В ведомстве также уточнили, что представители арабского дипкорпуса выразили признательность за усилия России, направленные на скорейшую деэскалацию ситуации в зоне конфликта и обеспечение гуманитарного содействия населению сектора Газа.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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