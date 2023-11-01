«Часть экономики умрет…» Повышение ключевой ставки ЦБ не остановит рост инфляции

Повышение ключевой ставки Банком России не сможет остановить рост инфляции на фоне отсутствия структурных изменений в отечественной экономике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков егодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, эффект от таких действий регулятора привет к обеднению россиян, размыванию среднего класса, а также разрушению части экономики.

«Повышай – не повышай (ключевую ставку), все равно у нас будет происходить рост инфляции, и повышение ставки будет оказывать очень слабый эффект без структурных изменений в экономике», – подчеркнул Кабаков.

Эксперт обратил внимание на негативные последствия повышения ключевой ставки. «Через определенное количество времени с такими ставками часть экономики умрет, часть физлиц получит дефолты и выйдут на банкротство, начнется замедление экономики и вот здесь цены остановятся. То есть у нас будет происходить достаточно быстро – так скажем, богатые будут становиться богатыми, бедные будут становиться бедными, средний класс будет резко вымываться на этом фоне. И плюс ко всему мы увидим замедление экономики в части отраслей, которые не субсидируются государством», – уточнил он.

«Я рисую в какой-то степени негативный сценарий, но если будут происходить структурные изменения в экономике, если мы будем предпринимать действия, чтобы не только усложнять жизнь с точки зрения повышения ставки, но и трансформировать экономику, весьма вероятно, мы можем получить более позитивные эффекты… Вместо того, чтобы бороться с долларом, нужно было развивать собственное производство. Товары с добавленной стоимостью мы так и не научились делать», – констатировал Кабаков.

При этом эксперт допустил, что повышение ключевой ставки ЦБ может продолжиться. «Сейчас Центробанк все-таки стремится закончить этап повышения ключевой ставки. Но здесь есть моменты, связанные и с общемировой конъюнктурой. Если сырьевые товары продолжат рост, это будет давить на развитые экономики. Они могут перейти к дальнейшему повышению ключевых ставок. Это отразится на стоимости валют развитых экономик, что автоматом может привести к росту инфляции в российской экономике. У ЦБ не останется других возможностей, кроме как дальше повышать ключевую ставку», – полагает он.

Эксперт также прогнозирует сложности с исполнением бюджета в середине следующего года. «Мы видим желание властей удержать его (рубль) на уровне 90-92 (за доллар). Думаю, что основные сложные моменты у нас будут где-то в середине следующего года после выборов, когда мы будем исполнять достаточно оптимистичный бюджет, который наши коллеги сверстали, и профицит этого бюджета тоже непонятно из-за чего столь оптимистично нарисован», – отметил Кабаков.

Москва, Мария Соколова

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