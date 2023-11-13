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Понедельник, 13 ноября 2023, 17:33 мск

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Спецборт МЧС России с соотечественниками из сектора Газа вылетел из Каира в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России с 70-ю соотечественниками из сектора Газы вылетел из Каира в Москву. ОБ этом сообщила пресс-служба министерства.

«На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», – уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС разместили эвакуированных из сектора Газа россиян в одной из гостиниц в Каире. Всех соотечественников обеспечили водой и питанием, медицинской помощью, сообщили в пресс-службе министерства.

Из 70 эвакуированных россиян 28 – дети.

В Минздраве РФ уточняли, что все 70 эвакуированных из сектора Газа россиян находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к авиаперелету Каир – Москва.

Каир, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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