«ОДКБ отказывается обозначать свою зону ответственности в Армении»: Пашинян объяснил причину своего демарша

Отказ Еревана от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связан с отсутствием четкой позиции по территориальной целостности Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте.

«Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет», – сказал Пашинян (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос о возможной подготовке к выходу из ОДКБ.

Премьер-министр Армении также заявил, что ОДКБ должен разъяснить зону своей ответственности в республике. «Нашему обществу непонятно, почему мы каждый раз едем, повторяем одно и то же, говорим, и возвращаемся, не получив никакого ответа... ОДКБ отказывается обозначать свою зону ответственности в Армении, а это может означать, что Армения, в подобных условиях просто молча участвуя (в мероприятиях ОДКБ), может присоединиться к этой логике, которая каким-либо образом ставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет страны… ОДКБ этого не сделала, и пока она этого не сделала, мы не можем принять такую миссию, так как получится, что мы легитимизируем размытое представление об Армении и в этих условиях легитимизируем вторжения Азербайджана», – подчеркнул Пашинян.

Напомним, ранее Пашинян и армянский МИД неоднократно заявляли, что Ереван пока не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, но не участвует в мероприятиях организации. Армения также отозвала своего представителя из ОДКБ.

Во вторник Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не примет участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.

Ереван, Мария Соколова

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