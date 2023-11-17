Оператор связи МТС сообщил о готовности полностью отменить плату мобильную раздачу Интернета

Оператор связи МТС сообщил о готовности исполнить предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об отмене платы за раздачу Интернета через мобильные устройства. Как сообщила пресс-служба ведомства, компания отменит такую плату на всех тарифах абонентов.

«Оператор уведомил ФАС об отмене платы за раздачу Интернета на тарифах, предусматривающих безлимитный объем трафика. С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении срока исполнения предупреждения для компании. Так, соответствующие настройки в тарифных планах у всех абонентов будут реализованы не позднее 29 февраля 2024 года», – уточнили в ФАС.

При этом в антимонопольном ведомстве подчеркнули, что отмена платы за такую услугу не будет являться основанием для повышения цен на тарифы связи операторов.

«Служба обращает внимание, что раздача Интернет-трафика – это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить», – добавили в ФАС.

Напомним, в сентябре ведомство потребовало от всех операторов отменить плату за раздачу Интернет-трафика с мобильных устройств. Служба направила запросы операторам на основании большого количества обращений клиентов. Однако в их ответах она не выявила достаточного экономического, технологического либо иного обоснования платы за услугу.

В конце октября «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 начали исполнять предупреждение ФАС. МТС в начале ноября отменила эту плату на тарифах с предоплаченными пакетами трафика.

Москва, Светлана Антонова

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