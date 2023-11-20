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Понедельник, 20 ноября 2023, 19:28 мск

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Москва выразила официальный протест Финляндии

Министерство иностранных дел России заявило протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе. Соответствующая беседа была проведена с послом Финляндии в России Антти Хелантерей.

«Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идёт в русле попыток ещё более обострить наши отношения», – подчеркнули в российском МИД.

«Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы», – констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сегодня стало известно, что власти Финляндии прорабатывали закрытие всех пропускных пунктов на границе с Россией с 22 ноября. В Кремле назвали эту позицию русофобской.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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