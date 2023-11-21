Путин заявил о готовности БРИКС приступить к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Россия и другие страны БРИКС готовы сыграть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередного саммита объединения.

«Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона», – отметил Путин, выступая на саммите в режиме видеоконференции.

Глава российского государства обратил внимание, что нынешний ближневосточный кризис стал результатом попыток США монополизировать урегулирование конфликта. «История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить «палестинский узел», – подчеркнул он.

«Из-за саботажа решений ООН, которые чётко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств – Израиля и Палестины – уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости, а израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства», – констатировал президент РФ.

Путин подчеркнул важность устойчивого перемирия. «Самой актуальной задачей видится достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия. Важно, я согласен со своим бразильским коллегой, не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подытожил Путин.

Напомним, экстренный саммит стран БРИКС проходит по инициативе президента ЮАР Сирила Рамафозы. В состав объединения входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Планируется, что с 2024 года членами организации могут стать Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Москва, Мария Соколова

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