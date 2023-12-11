«Баланс сил изменился»: планы США по созданию арабского НАТО сорваны

Усиление влияния Китая и России на Ближнем Востоке сорвало планы США по созданию так называемого арабского НАТО, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его оценке, американское влияние в регионе снижается. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на «круглом столе» в Москве.

«Переговоры российского президента с лидерами арабских стран – это событие очень важное как для региона, для двухсторонний отношений, так и в глобальном плане. Я бы сказал, символическое… Эти переговоры президента РФ ещё раз подтвердили, что безусловно роль России возрастает в регионе. И в глобальном плане – это, безусловно, продвижение к созданию более справедливого мира», – отметил Долгов.

При этом эксперт обратил внимание на изменение баланса сил в регионе после восстановления отношений Саудовской Аравии с Ираном при посредничестве Китая и содействии России. «Незадолго перед этим событием [президент США] Джо Байден посещал Эр-Рияд и заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, и на этом заседании была еще раз попытка продвинуть план создания так называемого арабского НАТО, в который входили бы страны Персидского залива, Египет, Иордания и в завуалированной форме Израиль с антииранской и антироссийской направленностью. Так вот – это восстановление взаимоотношений между Саудовской Аравией и Ираном сорвало этот план. Сейчас он невозможен – это совершенно очевидно. Это также привело к тому, что арабо-мусульманский мир сейчас идет по тенденции большей консолидации, чего не было ранее. Если говорить о конфликте в секторе Газа, несмотря на все негативные последствия, гибель людей, но это также способствовало консолидации арабо-мусульманского мира», – подчеркнул он.

«Это изменение баланса сил в регионе Ближнего Востока, Персидского залива и в мире в целом. Все эти события привели к уменьшению, ослаблению влияния США в регионе. Это тоже совершенно очевидно. Конфликт в секторе Газа. Безусловно, атака ХАМАС, гибель мирных жителей негативное явление само по себе, но, если мы посмотрим, чем вызвана эта атака ХАМАС – ведь что требует ХАМАС, да и весь арабо-мусульманский мир – выполнения решения ООН о создании палестинского национального государства, о чем говорил и российский президент… Россия и сейчас, и в период Советского союза выступала за справедливое и законное решение палестинской проблемы и создание национального государства. И эта роль России подтверждается вот этими визитами и переговорами с лидерами арабских государств. Это все, безусловно, важнейшие события, которые усиливают роль России в арабо-мусульманском мире», – констатировал эксперт.

При этом, как сообщил Долгов, из общения с арабскими коллегами сделал вывод, что все заняли выжидательную позицию. «Поскольку всегда вопрос сводится и к конфликту на Украине, ожидание – чем и как закончится конфликт на Украине. Визит нашего президента, переговоры – это все важно и действительно очень продвигает интересы, роль и влияние России. Но без победного решения этого [украинского] конфликта для России, на который тоже ориентируется арабо-мусульманский мир по всем другим направлениям, – это очень важная вещь, от которой зависит и решение самого украинского конфликта, и дальнейшая судьба, в том числе, России, и глобальное направление политического процесса», – пояснил он.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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