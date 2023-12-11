«Подстава» для США: непобедимость армий Израиля и НАТО превратилась в миф

Израиль своими действиями развеял миф о непобедимости как своей армии, так и военных формирований НАТО. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев сегодня на «круглом столе» в Москве. По его оценке, США ожидают очень большие проблемы не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру.

«Армия обороны Израиля ЦАХАЛ постепенно вязнет в секторе Газа. Недавно произошли очень серьезные события, которые привели к большим жертвам со стороны израильских военнослужащих. ЦАХАЛ оказалась полностью не готова к ведению наступательных боевых действий в современных условиях… Это проблема не только армии ЦХАЛ. Это проблема и армий стран НАТО, которые оказались абсолютно не готовы к тому вооруженному конфликту, который сейчас идет на территории Украины. Как можно вести боевые действия, если местом дислокации личного состава являются палатки, в условиях достигания до них ливанских ракет? Это будет иметь очень серьезные последствия для всего Ближнего и Среднего Востока, потому что Израиль в течении долгого времени создавал некий миф своего всесилия. Однако те боевые действия, которые он ведет, ведутся чрезвычайно непрофессионально. Для Израиля потеря за сутки 35 единиц бронетехники и 75 человек убитыми военнослужащими – это очень большие потери», – пояснил Евсеев.

В то же время военный эксперт обратил внимание, что в условиях невозможности выполнить своих задачи ЦАХАЛ «просто мстит, убивая мирное население, но это тоже не может быть бесконечно долго». «По некоторым данным, США оказывают очень сильное давление на израильское руководство, чтобы этот конфликт прекратился. Однако полагаю, чтобы этот конфликт перешел в стадию неких договоренностей, необходим уход премьер-министра [Беньямина] Нетаньяху, который не способен найти компромисс в данной ситуации. У президента США Джо Байдена с ним достаточно натянутые отношения. Посмотрите действия израильского руководства: приехал Байден, и Израиль нанес удары по госпиталям. Может быть, это была случайность. Благодаря этому был сорван саммит в Омане. Проходит некоторое время, прилетает госсекретарь США Энтони Блинкен, и опять Израиль наносит удары по госпиталям. Получается, что Израиль подставляет единственного союзника, на которого опирается в регионе», – подчеркнул он.

«Как последствие, постепенно идет втягивание ливанского движения «Хезболла». Первоначально зона обстрела в границе Израиля и Ливана составляла порядка 5 км, потом – 20 км, были зафиксированы удары Израиля по мирному населению Ливана, включая гибель в автотранспорте. Естественно, «Хезболла» на это как-то должна отвечать. И вот этот удар по месту дислокации в палатках был как раз ливанского движения «Хезболла». Это уже очень серьезный противник для Израиля, если сравнивать венный потенциал ХАМАС и «Хезболла». Израиль вынужден держать значительную часть войск на границе с Ливаном. Вот такого напряжения, которое имеет место сейчас, Израиль тоже долго выдержать не сможет…» – уточнил военный эксперт.

При этом Евсеев обратил внимание на политику США в регионе и очень большую уязвимость военных объектов страны в Сирии и Ираке, которые стали систематически подвергаться ударам ракетами. «США послали в регион две авианосные группы. Совершенно понятно, что это не для того, чтобы воевать с «Хезбаллой». Это было направлено как некий элемент давления на Иран, чтобы он не вмешивался в этот конфликт. Но авианосными ударными группами трудно обеспечить защиту американского военного присутствия в Сирии и Ираке. Это просто невозможно. Получается, американцы должны как-то договариваться с Ираном, чтобы эти обстрелы прекратились, потому что идут жертвы со стороны американских военнослужащих», – отметил он.

«Еще до начала палестино-израильского противостояния США увеличили военное присутствие на Ближнем Востоке. Они отправили свыше 3 тысяч морских пехотинцев, увеличена авиационная составляющая, но это тоже не дало того эффекта, на который они рассчитывали. В этих условиях США должны найти вариант, как сохранить присутствие, поддерживая Израиль. Но американцы могут находить компромисс. Вот из Афганистана они ушли, а по некоторым данным, военнослужащие США и сейчас присутствуют на территории Афганистана, и там есть база ЦРУ. Это способность американцев уходя оставаться. И они пытаются такое же продемонстрировать на Ближнем Востоке», – уточнил Евсеев.

«По-видимому, влияние США будет ослабевать в регионе. И США вынуждены за поддержку Израиля платить. Берем СВО – с октября поставки артиллерийских снарядов ВСУ сократились приблизительно на 30%... Уже не говорю о том, что в январе ожидаются выборы на Тайване, которые тоже могут привести в определенному вовлечению США. То есть, получается, что у США есть очень много проблем, но совершенно непонятно, как эти проблемы решать в той ситуации, которая складывается у них недостаточно благоприятно», – заключил Евсеев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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