«Активизация инфляционных процессов»: в Госдуме ожидают повышение ключевой ставки Центробанка

Банк России в пятницу, 15 декабря, может повысить ключевую ставку до 16% на фоне роста инфляции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, в следующем году регулятор сохранит жесткую денежно-кредитную политику.

«Инфляционные процессы в последнее время, к сожалению, активно развиваются. Инфляция в октябре составила примерно 6,7%, в ноябре она уже приблизилась к 7,5% и в декабре инфляционные процессы, несмотря на повышение ключевой ставки, продолжали свое развитие. И по итогам года она (инфляция), возможно, достигнет уровня в 7,7%. А инфляционные ожидания наших граждан еще более превышают эти показатели. Они увеличиваются тоже. Если в ноябре они были на уровне 10% с лишним, то теперь они превышают 12%. Все это говорит в пользу активизации инфляционных процессов. Их Центробанк может сдерживать практически одним инструментом, повышая ключевую ставку. Допускаю, что она будет повышена на 1 процентный пункт до 16%», – пояснил Аксаков.

При этом парламентарий обратил внимание, что цель достижения в 2024 году инфляции в 4% не отменена. «Для этого будет проводиться жесткая денежно-кредитная политика с установлением (высокой) ключевой ставки, чтобы охладить инфляционные ожидания и снизить инфляцию до целевого показателя», – отметил он.

Как считает Аксаков, высокая ключевая ставка поможет охладить рынок потребительского кредитования. «Рынок потребительского кредитования, несмотря на очень высокий уровень ключевой ставки, растет. Он проскочил показатель в 20% по сравнению с предыдущим годом, а по ипотеке рост превышает 30%. Это очень высокие показатели темпов роста. Повышение ключевой ставки будет сдерживать потребительскую активность с использованием потребкредитования. И слава Богу, потому что закредитованность населения растет», – уточнил Аксаков.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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