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Цикл повышения ключевой ставки близок к завершению – Набиуллина

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Цикл повышения ключевой ставки Центробанка РФ близок к завершению. Об этом заявила председатель Бака России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение увеличить ставку до 16%.

«Если исходить из нашего базового сценария, да, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки, но во многом все будет зависеть от ситуации – что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. Конкретные решения по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза», – уточнила глава Центробанка.

«Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», – отметила Набиуллина.

Предполагается, что следующее заседание совета директоров Центробанка пройдет 16 февраля 2024 года.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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