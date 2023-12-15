Повышение ключевой ставки негативно отразится на экономической ситуации в России – эксперт

Повышение ключевой ставки Банком России до 16% сделает ещё более недоступными кредиты и не повлияет на инфляцию. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его оценке, решение Центробанка негативно отразится на отечественной экономике.

«Повышение ключевой ставки было ожидаемым. Я предупреждал, что до 16% вполне её могут поднять перед Новым годом. Такая высокая ставка делает кредит ещё дороже и продолжает действовать угнетающе на рынок недвижимости и серьезно ограничивать активность строительного сектора. При этом повышение ставки на 1% носит характер исключительно символический, потому что ставка в 15% – уже запредельно высокая. Это уже запрет на кредитование, потому что кредиты, ставка по которым выше 7%, обычно для предприятий неподъемны просто потому, что это слишком дорого и нерентабельно при прибыли в 10-15%. А при ключевой ставке 16% цена кредита для предприятия может быть до 20%. Это ограничение тонуса для среднего и мелкого бизнеса, который полагается на кредиты», – пояснил Колташов.

При этом эксперт подчеркнул, что повышение ставки никак не повлияет на инфляцию, кроме понижения потребительской активности, что выливается в спекулятивные кризисы типа недавнего взлета цен на яйца. «Люди начинают более экономно себя вести. Но именно поэтому у нас такая яичная лихорадка развернулась. Спрос в целом просел, люди обеднели в массе своей, не в средних показателях, о которых вчера президент говорил. В средних показателях у нас всегда прогресс. А вот для массы граждан все оказалось очень нездОрово. Работодатели ничего никому не индексируют и не собираются индексировать в 2024 году, если это только не работники, без которых нельзя обойтись. Поэтому возникает бешенный рост цен на яйца, потому что это самый дешевый источник протеинов. И рост там сконцентрировался. Возникла возможность спекулятивно завысить цены. Их начинают взвинчивать продавцы и брать сверхприбыль в этой ситуации», – уточнил он.

«Ощущение инфляции у людей, конечно, стрессовое. Они ощущают инфляцию гораздо больше, чем она фиксируется официально, и даже чем критические эксперты ее обнаруживают в целом по экономике. Теперь решающее значение будет иметь курс рубля, который зависит от продажи валютной выручки компаниями-экспортерами», – добавил экономист.

«В этом плане, конечно, указ президента правильный. Всё постепенно начинает нормализовываться, не быстрым темпом на фоне снижающихся цен на нефть, которая вернулась к нижней точке ценовой депрессии лета этого года – с $94 мы скатились до $73 за баррель. Это с точки зрения курса рубля серьезный ограничитель. Если бы нефть могла расти дальше, то можно было бы рассчитывать на укрепление рубля. Но ставка здесь большого влияния не оказывает», – полагает Колташов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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