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Понедельник, 25 декабря 2023, 19:58 мск

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В Москве вынесен приговор бывшему начальнику НИИ ФСИН России

Головинский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему начальнику НИИ ФСИН России Андрею Быкову за совершение ряда преступлений, в том числе за злоупотребление полномочиями, незаконное хранение оружия и шесть эпизодов взяточничества. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что Быков, являясь начальником НИИ ФСИН России, используя свое служебное положение и авторитет, требовал от находившихся в его служебной зависимости сотрудников бухгалтерии, осуществлять в нарушение методических указаний, денежные выплаты работникам учреждения. В свою очередь указанные работники по принуждению Быкова, передавали ему взятки за общее покровительство. Таким образом с 2018 по 2021 год Быков получил более 4 млн рублей.

Приговором суда Быкову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн рублей.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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