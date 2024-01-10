В Госдуме предупредили россиян об ипотечной угрозе

России угрожают жёсткие последствия финансового пузыря на рынке недвижимости, когда не имеющие возможности погашать ипотеку граждане рискуют остаться не только без жилья, но и с задолженностью перед банком. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева (фракция «Единая Россия») сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, кредитные организации получают тройную прибыль с каждого жилищного кредита.

«Прибыль строителей растет, стоимость квадратного метра растет. И, конечно, здесь частью нацпроекта – а я не сомневаюсь, что он будет продлен до 30 года – должен стать контроль за стоимостью жилья», – подчеркнула парламентарий.

Разворотнева обратила внимание, что на фоне ужесточения ипотечных требований часть заемщиков в перспективе не сможет обслуживать собственные кредиты. «Мы ещё не столкнулись с самыми тяжелыми последствиями этой истории, когда люди, не имея должных финансовых сил, берут ипотеку. У нас была распространена программа строительства, когда застройщики давали свой собственный кредит под 0,1%, но при этом стоимость квадратного метра существенно завышалась. И получается так, что люди покупали жилье по гораздо более завышенной цене. Они его не могут продать на рынке», – отметила она.

«Есть очень серьезная сейчас опасность, что люди, которые не смогут выплатить ипотеку, не только окажутся без жилья, они еще окажутся должны банкам», – предупредила депутат.

«Банки получают тройную прибыль. В первый раз, когда вы берете у них ипотеку, второй раз, когда вы кладете им свои деньги в эскроу-счет и не получаете за это проценты, а в третий раз, когда они финансируют застройщиков», – констатировала Разворотнева.

Примечательно, что на прозвучавшую в ходе пресс-конференции ремарку, что эти банки, в числе которых Сбербанк и ВТБ, являются государственными, депутат заявила однозначно: «Ну какие они государственные… Это частные структуры».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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