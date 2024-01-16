«Варварская инициатива и несмываемый позор»: Госдума приняла заявление о недопустимости сноса памятника «Алеше» в Болгарии

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутаты единогласно поддержали заявление о недопустимости демонтажа памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» в болгарском городе Пловдив.

«Варварская инициатива в случае ее поддержки муниципальным советом Пловдива ляжет несмываемым позором как на самих инициаторов, так и на законодательную и исполнительную власть города и со всей очевидностью продемонстрирует неадекватность и политическую близорукость властей Пловдива», – подчеркивается в заявлении Госдумы.

Депутаты напомнили, что прообразом памятника «Алеша», возведенного по инициативе болгарского народа, стал красноармеец Алексей Иванович Скурлатов, кавалер двух орденов Красной Звезды, уроженец Алтая, участвовавший в 1944 году в восстановлении телефонной связи между Софией и Пловдивом. В августе 1982 года Алексея Скурлатова встречали в Пловдиве с большими почестями как национального героя и присвоили ему звание почетного гражданина города.

«Развязанная на Западе варварская война с памятниками советской эпохи – это, в сущности, свидетельство ущербности и беспомощности нынешних западных так называемых элит, которые регулярно демонстрируют тотальную некомпетентность и несостоятельность в решении ключевых вопросов внутренней и международной повестки дня», – констатировали депутаты Госдумы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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