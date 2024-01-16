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Вторник, 16 января 2024, 17:02 мск

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Страховку добровольцев СВО приравняют к мобилизованным и контрактникам

Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым участвующие в специальной военной операции добровольцы в вопросах страхования жизни и здоровья будут приравнены к мобилизованным и военнослужащим-контрактникам.

При получении ранения страховая выплата из федерального бюджета составит до 313 тысяч рублей, при наступлении инвалидности – до 2,3 млн рублей. В случае гибели выплата семье составит 3 млн рублей.

Предполагается, что закон будет распространяться на всех участников СВО, добровольно ушедших на фронт с первого дня спецоперации.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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