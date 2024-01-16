российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 января 2024, 19:01 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Принят закон об использовании муниципальных резервов для предотвращения ЧС

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон о предоставлении местным властям права использовать материальные и финансовые резервы, предназначенные для ликвидации ЧС и стихийных бедствий, для их предупреждения.

Как пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, это решение особенно важно «для регионов, где случаются подтопления в период паводков: так они смогут за счет этих средств заранее развернуть комплекты водоналивных рукавных противопаводковых дамб еще до того, как будет причинен ущерб жилью и хозяйственным постройкам».

По его словам, принятие закона позволит регионам встречать паводковый и пожароопасный сезоны подготовленными и минимизировать опасность.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Страховку добровольцев СВО приравняют к мобилизованным и контрактникам / «Варварская инициатива и несмываемый позор»: Госдума приняла заявление о недопустимости сноса памятника «Алеше» в Болгарии / А где министр ЖКХ и его заместители? Спикер Госдумы раскритиковал ведомство Файзуллина / Россия оказалась на «атомной коммунальной бомбе»: лидер КПРФ настаивает на национализации предприятий ЖКХ / Госдума инициирует возобновление проверок объектов ЖКХ / В Госдуме предупредили россиян об ипотечной угрозе / Омбудсмену массового привлечения в Россию мигрантов Титову посоветовали переехать на ПМЖ в Котельники / Кризис с яйцами: в Госдуме заявили о ценовом сговоре олигархов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Госдума,