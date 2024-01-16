Принят закон об использовании муниципальных резервов для предотвращения ЧС

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон о предоставлении местным властям права использовать материальные и финансовые резервы, предназначенные для ликвидации ЧС и стихийных бедствий, для их предупреждения.

Как пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, это решение особенно важно «для регионов, где случаются подтопления в период паводков: так они смогут за счет этих средств заранее развернуть комплекты водоналивных рукавных противопаводковых дамб еще до того, как будет причинен ущерб жилью и хозяйственным постройкам».

По его словам, принятие закона позволит регионам встречать паводковый и пожароопасный сезоны подготовленными и минимизировать опасность.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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