«Цифровой ошейник»: в Госдуме жестко раскритиковали идею депздрава Москвы об аудиозаписи разговоров врачей с пациентами

Инициатива департамента здравоохранения Москвы об аудиозаписи разговоров врачей и пациентов под предлогом повышения качества медобслуживания вызвала резкую критику в нижней палате российского парламента. Как заявил депутат Госдумы Денис Парфенов, реализация этого проекта нарушает конституционные права граждан.

«Фактически речь идет о том, что любой разговор с доктором в поликлинике будет под запись. Мало того, что это нарушает права – конституционные права, в том числе врачебную тайну, всё это плохо состыкуется с законом о персональных данных, и выглядит это довольно аморально. Мы же понимаем, что вообще-то у нас в стране большие проблемы с информационной безопасностью. И все подробности вашего разговора с врачом запросто могут оказаться достоянием общественности», – констатировал Парфенов, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

По его оценке, этот проект укладывается в логику действий власти по организации тотального контроля над россиянами, в том числе с помощью так называемого «пакета Яровой» и попытки введения QR-кодов в период пандемии коронавируса. «Власть не унимается – она все-равно продолжает протаскивать этот «цифровой ошейник», который хотят накинуть на горло абсолютно всем нашим гражданам», – подчеркнул парламентарий.

«Если уж авторы этой инициативы не спешат думать о том, как будут себя чувствовать простые граждане, подумали б хотя бы о себе. В конце концов, им раньше или позже тоже придется идти к врачу, и вряд ли они захотят, чтобы подробности их общения с урологом или проктологом в итоге оказались в Сети», – отметил Парфенов.

«Мы же понимаем, что всё это может пойти ещё дальше. Сегодня они предложат записывать разговор с врачом, завтра такая же слежка будет организована в школах, потом – в вузах. Можно так очень далеко зайти. Это совершенно не приемлемый, не правильный и никуда не годящийся подход», – заявил депутат.

«Если это делается под предлогом улучшения качества медицинского обслуживания, ну, в конце концов, найдите альтернативные формы контроля…» – отметил Парфенов, предложив организовывать социологическое опросы или предоставить возможность гражданам оставлять подробные отзывы на портале Госулуг.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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