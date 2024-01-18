«Системный сбой»: Госдума поручила Счетной палате провести аудит концессионных соглашений в ЖКХ

Счетная палата проведет аудит концессионных соглашений в сфере ЖКХ, в которой, по оценке депутатов Госдумы, наблюдается системный сбой, в результате чего в России произошли крупные аварии при теплоснабжении жилых домов в морозы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое поручение приняла сегодня нижняя палата российского парламента.

Вопрос о причинах крупных коммунальных аварий в Подмосковье поднял депутат от ЛДПР Владимир Кошелев, подчеркнув, что ситуация «уже похожа на системный сбой». «Достаточно большая часть коммунальных сетей в ЖКХ передано в концессии. Это когда коммерческая структура берет муниципальные сети в аренду за символическую плату и обязуется за счет собственных средств вложить в эти сети достаточно большие ресурсы, их модернизировать… В некоторых регионах, к сожалению, происходит другое. Заключили публичное концессионное соглашение – к нему нет никаких вопросов. А потом заключают допсоглашения, которое носит уже тайный коммерческий характер, где у нас получается, что модернизация всех этих сетей отодвигается на десятилетия. То есть, коммерсант просто приходит и выжимает все соки из муниципальных сетей, и отсюда есть серьезные проблемы», – констатировал парламентарий.

«Мы не раз с коллегами из Госдумы поднимали этот вопрос с профильными министерствами. Сейчас говорю о Минэкономразвития и Минэнерго. Мы получали ответы, что всё хорошо, всё в порядке и никаких там вопросов нет. А они у нас есть. И вопросы очень серьезные. Чтобы их действительно не было, нужен другой ответственный подход. Мы убеждены – там, где бизнес получает тарифы, собирает с населения деньги за коммунальные услуги, он обязан публично отчитываться перед гражданами, депутатским корпусом, государством. В противном случае нам цветочками покажутся те ситуации, которые у нас сейчас возникали», – подчеркнул Кошелев.

При этом парламентарий обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину включить в проект постановления Госдумы по итогам правительственного часа с вице-спикером правительства Маратом Хуснуллиным поручение Счетной палате провести аудит всех концессионных соглашений в сфере ЖКХ и «дать совершенно конкретные рекомендации по решению этих кризисных ситуаций». «Нам нужно увидеть, что происходит в реальности, а не то, что нам отчитываются губернаторы и мэры. И надо разобраться, как они подписывают эти «тайные» допсоглашения и навести там определенный порядок», – пояснил Кошелев.

В ответ Володин подчеркнул, что такое предложение «заслуживает внимания». «Мы столкнулись с ситуацией, когда в регионах работают концессионеры, много нареканий со стороны жителей, большое количество аварий, нет эффективной системы управления. Мы видим, что закон не совершенен», – отметил он.

«Несовершенство обязательств, отсутствие прозрачности, ясных четких обязательств сторон приводит к тому, что сейчас государство уже через Фонд национального благосостояния средства выделяет концессионерам, чтобы они закрывали дешевыми кредитами свои обязательства. Это ненормально, потому что в этом случае правильней было бы, чтобы в том числе это отражение находилось не в тарифной политике. А так деньги дают под 3% на 15 лет, а тарифы рыночные. Поэтому нам этот вопрос надо обсуждать. Правильней будет, если наш комитет по контролю вместе со Счетной палатой провели анализ концессионных соглашений», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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