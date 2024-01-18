Госдума одобрила законопроект, который призван увеличить число отечественных авто в качестве такси

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект, который позволит региональным властям устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легкового такси.

«Принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест. Надо помогать своим, российским производителям и сделать всё, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешной, конкурентной отраслью промышленности», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В пресс-службе Госдуме отметили, что ранее было принято решение о замене автопарка нижней палаты парламента на автомобили отечественных марок. С нового года в гараж поступили 33 автомобиля Lada Vesta. Постепенно, по мере выбытия иномарок из строя, депутаты будут обеспечиваться машинами «Москвич», «Лада», «Аурус».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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