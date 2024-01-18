Вопрос жизни и смерти: в Госдуме вновь заявили о проблемах со «скорой помощью» в Москве

В Генпрокуратуру направлено обращение о критической ситуации со «скорой помощью» в Москве. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, треть бригад «неотложек» столицы не выходит работу из-за нехватки водителей.

«До трети бригад «скорой помощи» в Москве сегодня не могут выйти на линию из-за отсутствия водителей. Колоссальная текучка, крайне низкие зарплаты – в результате получаем, что на линию выходят две трети от запланированного числа бригад. А это, безусловно, отражается и на скорости прибытия, и на возможности оказания медпомощи, а иногда даже на чьей-то жизни и здоровье», – подчеркнул Куринный.

Как считает парламентарий, в данной ситуации не может быть аргументов на отказ от проверок, но прокуратура Москвы приняла обратное решение.

«Прокуратура города Москвы отказалась проводить соответствующую проверку, несмотря на предьявленные факты. В настоящее время направлено обращение в Генпрокуратуру. Этот вопрос касается не только функционирования конкретного департамента здравоохранения или предприятия, которое обеспечивает машинами скорой помощи. Этот вопрос касается миллионов жителей города Москвы, потому что для них не вовремя прибывшая «скорая помощь» – это вопрос жизни и смерти, сохранения здоровья, вопрос тяжких последствий, и никакие запреты на проверки в настоящее время не могут служить основанием к тому, чтобы этого не делать», – констатировал Куринный.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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