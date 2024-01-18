Госдума разрешила работникам транспортной безопасности сбивать беспилотники

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект об обеспечении безопасности полетов судов гражданской авиации в условиях атак беспилотных аппаратов.

Согласно документу, работники подразделений транспортной безопасности получат право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты объектов инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.

Предполагается, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА будет отдельно разработан министерством транспорта РФ совместно с ФСБ.

При этом субъекты транспортной инфраструктуры будут предоставлять на безвозмездной основе сотрудникам ФСБ здания, сооружения и помещения, а также средства и услуги связи, необходимые для выполнения служебных задач. Финансирование обустройства указанных помещений ляжет на органы безопасности.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube