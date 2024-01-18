«Пятая колонна» не склонила голову: в Госдуме готовятся провести анализ эффективности закона об иноагентах

России нужно более жестко бороться с «пятой колонной», которая взращивалась в течении 30 лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его словам, от власти требуются срочные решения.

Луговой обратил внимание, что уже начались провокации в связи со стартом президентской избирательной кампании. «Мы должны понимать, что «пятая колонна» – тот посев, который был произведен в течении 30 лет, голову свою не склонила. И та сетка, которая на сегодняшний день существует по всей стране, существует и проявления ее мы видим периодически в том или ином месте», – подчеркнул он.

«Мы два года назад приняли закон об иноагентах. Думаю, в апреле надо будет подводить итоги, как он работает в действительности. Но кроме нас с вами, кроме здравого смысла, кроме обычных людей, если эти вопросы поднимать не будем, то мы с вами далеко не уйдем», – пояснил депутат.

Как считает Луговой, Советский союз развалился именно из-за отсутствия воли и силы у его руководства. «Страну потеряли, потому что власть не смогла проявить силу, не проявляла волю. А сейчас как раз такое время, когда эту волю и эту силу надо проявлять и не стесняться порой, делать это самым жестким, если не жестоким образом», – сказал он.

При этом парламентарий отметил, что накануне посольство Великобритании закрыло комментарии в своем телеграм-канале. «Со вчерашнего дня комментировать все, что происходит в Великобритании, все, чем занимается посольство, невозможно. Задайтесь вопросом: почему? Комментарии, видимо, им противно слушать. А ведь вся эта («пятая) колонна» создана под их началом. Видимо, риторика российских подписчиков явно противоречила легенде об «угнетенном народе». Надеюсь, что вскоре британцы закроют само посольство», – заключил Луговой.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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