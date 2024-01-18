Главным риском для экономики РФ является политика Центробанка – депутат Госдумы

При нынешней политике Банка России отечественной экономике в 2024 году грозит стагнация с банкротством целых отраслей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его оценке, россияне сейчас живут на уровне 2022 года, а олигархи получают бОльшую прибыль, чем бюджет страны.

«Наша экономика (в 2023 году) выросла на 3,3% и заняла первое место в Европе. Но это первое место довольно условно, потому что по объемным показателям мы вышли всего лишь на уровень 2021 года. А то, что в Европе первые, это потому, что в Европе экономика опустилась ниже, чем наша… Доходы населения увеличились на 5,1%. Но они не увеличились, потому что в прошлом году доходы просели на 5,3%. Так что пока мы живем на уровне всего лишь 2022 года. Олигархи получили 1,5 трлн рублей доходов. У них доходы растут лучше и больше, чем у нашего народа. А вот бюджет всего лишь сократил дефицит на 1 трлн рублей. Так что олигархи получили больше, бюджет получил меньше», – констатировал Арефьев.

Парламентарий полагает, что России необходимо наращивать проекты импортозамещения. «[Прошедший] год показал, что несмотря на то, что инфляция была не такой уж сильной, а более-менее умеренной в 8,45%, но, тем не менее, дизтопливо поднялось в цене до 95 рублей за литр, куриные яйца подорожали почти вдвое, и все остальные потребительские товары выросли тоже. Вот импортозамещение сейчас, наверное, самое главное, потому что мы уже заключили в этом году договор на 530 тысяч тонн поставки мяса говядины, на 100 тысяч тонн поставки куриного мяса. А мы обязаны все это выращивать сами. Потому что снова переходить на «ножки Буша» нам не следовало бы», – пояснил он.

«Весь год мы получали запасные части для сельхозтехники и из США, и из Европы, и из Китая. Надо сказать, что Китай нарастил импорт в Россию в 2,5 раза. И на сегодняшний день уже наша тракторная и комбайновая промышленность бьет тревогу: а не вытеснит ли нас с внутреннего рынка китайская продукция? Вот поэтому импортозамещение становится во главу угла», – уточнил депутат.

Говоря о развитии экономики в целом, Арефьев подчеркнул, что при нынешней политике Банка России это невозможно. «Как производить всё самим, если на сегодняшний день экономика может только перейти в стагнацию, потому что ключевая ставка 16%, кредиты – 20%, ипотечные кредиты – 10-20%. У нас на сегодняшний день экономика развиваться в такой ситуации не может, потому что нет кредитных ресурсов, на грани банкротства строительный комплекс, потому что ипотечные кредиты очень высокие. Если сравнить с Германией, то у них ключевая ставка 4,5%, кредиты – 6%, а ипотека – 0,75-2%. Есть разница? Есть! Вот там государство заботится, чтобы все отрасли экономики развивались одинаково. А у нас каждая отрасль развивается сама по себе, мешая развиваться всем остальным», – заявил он.

«Центробанк повысил ключевую ставку для того, чтобы получить сверхприбыль банковской системе. А то, что от этого страдает экономика, – это их не волнует. Трейдеры продают природные ресурсы на Запад и Восток, повышают внутренние цены, в частности, на дизтопливо, и это им не мешает, потому что они получают прибыль, а все остальные страдают. Торговля покупает импортные продукты вместо того, чтобы распространять свои отечественные продукты, но это им не мешает, потому что они получают прибыль. Вот при такой системе мы никогда не добьемся сбалансированного развития экономики и никогда наша экономика не будет высокотехнологичной», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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