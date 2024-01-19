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Пятница, 19 января 2024, 12:17 мск

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В Подмосковье выявлена очередная группа нелегальных мигрантов: работали в хлебопекарном цехе

В подмосковной Балашихе при проверке цех по производству хлебобулочных изделий, расположенного в квартале Щитниково, выявлена группа нелегальных мигрантов. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В ходе рейда по информационным учетным базам полицейскими проверено 23 уроженца республик бывшего СНГ, работавших на предприятии. В отношении всех иностранцев составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ, а в отношении 14 мигрантов составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей», – уточнила она.

«Нелегальные мигранты направлены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Московской области с последующим выдворением за пределы страны», – добавила Петрова.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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