Армия России нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины

В период с 13 по 19 января Вооруженными Силами РФ нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В результате, как уточнили в ведомстве, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов. Также разгромлены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в Минобороны России.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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