«Достаточно одной искры…» – военный эксперт из США о конфликте на Ближнем Востоке и перспективах Третьей мировой войны

Конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к разрастанию, и пока никто не знает, как его урегулировать. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал американский военный эксперт, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сегодня на пресс-конференции в Москве. Тем не менее, по его оценке, противостояние вряд ли выйдет за пределы региона.

Американский эксперт обратил внимание, что пока все действия потенциальных участников конфликта не смогли предотвратить его разрастание конфликта на Ближнем Востоке. «Есть еще отношения Израиля с «Хезболлой», конфликт между сопротивлением в Сирии и Ираке против США. Есть потенциал для конфликта между Израилем и Ираном, между Саудовской Аравией и хуситами. И теперь мы видим проблему Белуджистана и сепаратизма между Ираном и Пакистаном. Как будто у вас поле с сухой травой, вы залили всё это бензином, достаточно одной искры – и теперь все пытаются играть в пожарников и бороться с этим пожаром», – уточнил он.

По его мнению, у Вашингтона нет плана урегулирования конфликта. «У США нет какого-то плана, мы просто пытаемся затушить пожар, но он только разрастается. Мы не побеждаем хуситов, Суэцкий канал закрыт для западных перевозок. Теперь российские и китайские корабли вроде как проплывают без проблем, но для Европы это огромная проблема, и Европа очень дорого заплатит за этот конфликт», – считает эксперт.

«США хотели урегулировать кризис на Украине, чтобы сконцентрироваться на Китае и Тайване. И уж чего мы точно не хотели – это ввязываться в ситуацию на Ближнем Востоке. И нападение ХАМАС 7 октября оказалось сюрпризом не только для Израиля, но и для всех, в частности, для США», – пояснил Риттер.

В то же время американский военный эксперт подчеркнул, что не видит потенциала для перерастания конфликта на Ближнем Востоке в Третью мировую войну. «Никто этого не хочет. Это не «холодная война», когда это противостояние между США и СССР, и Ближний Восток был одним из полей этой конфронтации. Все пытаются сдерживать этот конфликтный потенциал в том, что касается и хуситов, и «Хезболлы», и Сирии, Ирака. Но люди забывают о том, что происходит в Газе. 28 тысяч мирных жителей погибли, тысячи детей лишились жизни, происходит геноцид и Израиль, и США это отрицают. В этом настоящая трагедия. Проблема не в том, что может разразиться Третья мировая война, а в том, как страдает палестинский народ», – полагает аналитик.

«Не думаю, что речь идет о начале Третьей мировой войны, мне кажется, что регион сейчас в огне, и пожарные просто не координируют свои действия, что только усугубляет ситуацию», – заключил Риттер.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube