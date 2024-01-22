В Госдуме звучат призывы расширить перечень оснований для лишения гражданства РФ бывших мигрантов

В Госдуме всё чаще звучат призывы в поддержку ужесточения санкций для новых граждан РФ из числа бывших мигрантов. Депутаты предлагают расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, в том числе за убийства и изнасилования.

В частности, внефракционный депутат Госдумы Оксана Дмитриева выразила сожаление, что нижняя палата парламента отказалась принять проект закона, который предлагает лишать приобретенного гражданства тех, кто осужден по тяжким преступлениям (убийства, изнасилования).

«К сожалению, Государственная Дума этот проект закона не приняла. Хотя я считаю, что основания для лишения приобретенного гражданства следует еще больше расширить. В частности, если осужден несовершеннолетний мигрант, который приобрел гражданство вместе с родителями, то лишать гражданства надо не только его, но и родителей. Да, у нас исповедуется принцип, что «сын за отца не отвечает». Но отец за сына, несовершеннолетнего, отвечать должен, в особенности в таких чувствительных вопросах как приобретенное гражданство мигрантами», – подчеркнула парламентарий сегодня в своём телеграм-канале.

В то же время лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов также выступил в поддержку расширения оснований для лишения приобретенного гражданства РФ в связи с совершением тяжких преступлений. «При получении гражданства России каждый иностранец дает клятву уважать наши законы, права и свободы граждан. Совершив тяжкое преступление, он тем самым нарушает эту клятву и демонстрирует неготовность к жизни в нашем обществе», – констатировал он.

Политик обратил внимание, что в настоящее время основаниями для лишения гражданства признаются только преступления против национальной безопасности. «Но наши коллеги в Думе считают, что этого недостаточно. Они предлагают «посмотреть, понаблюдать» за текущими нормами. Но на что нам смотреть? На насилие и убийства? Я убежден, что наши избиратели не желают жить в одной стране с бандитами и насильниками просто потому, что те каким-то образом получили российский паспорт», – заключил Миронов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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