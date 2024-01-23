Госдума обратилась к ООН в связи с ракетным ударом ВСУ по рынку Донецка

Сегодня Государственная дума единогласно приняла обращения к Организации международных наций (ООН), международным организациям и парламентам иностранных государств в связи с преступными атаками вооруженных формирований Киева против мирных граждан на территории РФ.

Очередным преступлением украинских неонацистов в обращении назван обстрел из реактивных систем залпового огня рынка и прилегающих магазинов в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка, произошедший 21 января.

Депутаты призвали осудить и дать правовую оценку «кровавым злодеяниям киевских властей», которые продолжают нарушать нормы международного права и совершать «массовые военные преступления».

В документе депутаты выразили крайнее возмущение «бесчеловечной политикой киевского режима, который в своей бессильной злобе использует поистине варварские террористические методы, пытаясь запугать гражданское население приграничных российских территорий и оправдать провальные действия украинских вооруженных формирований на линии боевого соприкосновения».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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