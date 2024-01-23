Госдума поддержала запрет на увольнение одиноких родителей с детьми до 16 лет

Нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект, который запрещает работодателям увольнять одиноких родителей или других лиц с детьми до 16 лет. По действующим нормам, сейчас такая мера распространяется на детей до 14 лет.

Поправками в Трудовой кодекс РФ планируется создать дополнительную защиту родителей-одиночек со стороны государства, чтобы обеспечить выполнение норм Конституции РФ об обязательности основного общего образования.

«Предлагаемое законопроектом повышение уровня гарантий при расторжении трудового договора будет распространяться и на супругов граждан – участников специальной военной операции, а также в ряде случаев на их родственников, если те воспитывают ребенка без матери», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее при обсуждении документа в первом чтении глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подчеркивала, что возраст детей, до достижения которого родитель не может быть уволен, должен быть увеличен еще больше. В ответ представляющая законопроект депутат комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Виктория Родина отметила отсутствие принципиальных возражений и пояснила, что возраст ребенка в данной норме будет подниматься постепенно.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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