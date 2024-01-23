Службам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники

Сегодня Госдума наделила сотрудников служб транспортной безопасности правом сбивать беспилотные летательные аппараты. Соответствующий законопроект был принят в третьем, окончательном чтении.

Планируется, что с 1 сентября работники, обеспечивающие транспортную безопасность, получат право подавлять либо преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотников, воздействовать на их пульты управления, а также повреждать или уничтожать дроны.

В документе также прописано, что субъекты транспортной инфраструктуры будут безвозмездно предоставлять ФСБ РФ здания, сооружения, служебные и подсобные помещения, а также оборудование, средства и услуги связи для выполнения ими задач на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и в метрополитене.

Кроме того, с 1 апреля начнут действовать нормы по получению разрешений на воздушную съемку и другие способы дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна. Отмечается, что для этого потребуется разрешение, выдаваемое федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ. При этом кабмин определит перечень исключений, при которых разрешения не потребуется.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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