«Мы не можем бросить наших ребят»: в Госдуме пообещали продолжить переговоры о возвращении российских военнопленных на родину

Переговоры с представителями киевского режима о возвращении российских военнопленных из Украины будут продолжены. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы не можем бросить наших ребят. Поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать. У нас нет другого выхода, будем разговаривать», – цитирует его слова ТАСС.

В ходе брифинга перед началом пленарного заседания Госдумы Картаполов также высказал уверенность, что необходимо детальное международное расследование вчерашней трагедии с ракетной атакой на российский Ил-76, на борту которого находились 65 украинских пленных солдат – «чтобы доказать – чей же был зенитный ракетный комплекс, кто был за пультом управления, кто принимал решение и кто давал команду».

«Я убежден, мы до конца доведем расследование по всей этой цепочке и расставим все точки над «i» в этой истории», – подчеркнул Картаполов.

Напомним, 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту. Всего погибло 74 человека, в том числе шесть членов экипажа и три сопровождающих.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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