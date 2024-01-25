Госдума поддержала запрет треш-стримов и ужесточение наказания их авторам

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроекты о запрете так называемых треш-стримов. Их авторам будут грозить высокие штрафы и ужесточение уголовного наказания.

Согласно документу, поправки в Кодекс об административных правонарушениях дополнят статью 13.15 КоАП РФ частью 12, которая вводит административную ответственность для лиц, распространяющих в Интернете фото- и видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы. Размер штрафа составит для граждан от 200 тысяч до 600 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. При этом предусматривается конфискация оборудования для изготовления таких материалов.

Поправки в Уголовный кодекс РФ предполагают пункт, который будет признавать в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или Интернете.

Кроме того, в случае принятия пакета может быть ужесточена ответственность за совершение 10 видов преступлений в случае, если они сопровождались ведением треш-стрима. Это убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда. Также по этим составам вводится дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, «это решение давно назрело». «Штрафы до 700 тысяч рублей и ужесточение уголовного законодательства отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в Интернете за счет издевательств над другими», – сказал он.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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