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Четверг, 25 января 2024, 17:14 мск

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Госдума выполнила решение Конституционного суда о внеочередном предоставлении жилья по соцнайму

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении законопроект, который предоставляет возможность для собственников аварийного жилья вне очереди получить квартиру по договору соцнайма для малоимущих россиян. Документ принят в целях реализации постановления Конституционного Суда РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроектом предусматривается уточнение пункта 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ в части внеочередного предоставления жилых помещений по договорам социального найма нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или собственникам жилых помещений в случае, если их единственные жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, за исключением тех собственников единственных жилых помещений, в отношении которых принято решение об изъятии земельного участка, на котором расположено принадлежащее им на праве собственности жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд.

Также законопроектом предусмотрено уточнение пункта З1 статьи 95 ЖК РФ в части предназначения жилых помещений маневренного фонда для проживания граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания. Положения законопроекта позволят в полной мере обеспечить системное решение вопроса об условиях и порядке удовлетворения жилищных потребностей граждан, которые признаны малоимущими, состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и являются собственниками единственного жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания (включая жилое 0910154-Ум-2023 (12.1) помещение, входящее в состав многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) в случаях, когда жилищные права этих граждан не реализуются в рамках региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда, уточняется в пояснительной записке к документу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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