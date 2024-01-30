«Кардинальная ошибка»: недофинансирование «социалки» сокращает рост ВВП РФ

При нынешнем подходе правительства РФ к финансированию социальной сферы технологический прорыв России невозможен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, каждый вложенный рубль в профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний дает прирост экономики в 5-6 раз.

«Правительство РФ исповедует подходы ещё далеких и далеких годов, когда и образование, и здравоохранение, и наука считались «черной дырой», куда деньги уходят, но эффекта от которых сразу нет. Сегодня это кардинальная ошибка. Мы видим, что современное общество, современные государства без подготовленного, образованного человека уже не могут существовать», – подчеркнул Куринный.

Парламентарий обратил внимание, что ВВП большинства развитых стран строится не на природных ресурсах, а «именно на инновациях и новых технологиях». «Такой подход, например, по отношению к моему родному здравоохранению говорит о том, что недофинансирование, вот те самые 1,5-2 трлн рублей, которые сейчас не приходят в систему здравоохранения РФ, приводят к ущербу или потерям ВВП в районе 10%. Это в разы больше, чем мы сегодня не вкладываем в здравоохранение», – пояснил он.

«В отношении больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом С – там вполне явные и понятные выкладки, что каждый рубль, вложенный в лечение этих заболеваний либо профилактику этих заболеваний, в последующем дает экономию госбюджета в рамках того же здравоохранения. Что самое главное – дает прирост экономики в 5-6 раз больше, чем те затраты, которые мы сегодня не производим», – констатировал депутат.

«Перестройка отношения к социальным отраслям, к науке, образованию, здравоохранению – это будущее нашей страны. Без этого говорить о каком-то прогрессе, достижениях не приходится», – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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