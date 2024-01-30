Гражданские жены участников СВО получат соцзащиту

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, который предусматривает возможность официально признавать супругами участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект направлен на защиту интересов членов «фактической» семьи военнослужащих, принимавших участие и погибших во время СВО. «Есть множество случаев, когда пара живет, как мы по‑простому это называем, «гражданским браком». Бывает, что эти отношения граждане не регистрируют, проживая вместе много лет, имея совместных детей. В таких ситуациях семьи остаются без главного кормильца. При этом действующее законодательство не предусматривает правовых механизмов для защиты интересов таких членов семьи погибшего военнослужащего», – пояснил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В соответствии с документом, члены семей погибших военнослужащих, которые состояли в незарегистрированных брачных отношениях до участия в СВО, будут признаны супругами. Это предложение будет также распространяться на других лиц, выполняющих служебные функции на территориях, где осуществляется специальная военная операция.

Для установления факта нахождения в брачных отношениях требуется совместное проживание не менее трех лет или не менее одного года в случае, если есть ребенок, и ведение общего хозяйства. В случае смерти или признания безвестно отсутствующим одного из лиц, участвовавших в СВО, другая сторона брачных отношений имеет право установить факт брака в судебном порядке. Судебное решение об установлении факта брачных отношений будет указывать момент их возникновения.

«Установленные в судебном порядке брачные отношения будут являться браком. Они будут признаны законными, что дает «фактической» супруге или супругу право наследования и доступ к социальным и другим льготам в соответствии с действующим законодательством. Принятие законопроекта позволит защитить интересы членов «фактической» семьи военнослужащих, принимавших участие и погибших во время специальной военной операции, обеспечить членам семьи финансовую поддержку государства», – уточнил Крашенинников.

При этом законопроект после его принятия будет иметь обратную силу. То есть положения документа будут применяться к установлению факта брачных отношений, возникших до дня вступления закона в силу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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