Очковтирательство и вредительство: в Госдуме заявили о манипуляциях с данными о росте жилищного строительства

Банковская политика в сфере жилищного строительства является вредительством, а Росстат занимается очковтирательством, манипулируя с цифрами при подсчете введенных в строй квадратных метров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявили депутаты Госдумы от КПРФ на брифинге пред пленарным заседанием нижней палаты парламента.

В частности, замглавы комитета по экономической политике Николай Арефьев обратил внимание на данные Росстата, согласно которым по итогам 2023 года жилья в России построено 110, 4 млн кв м. «Немного озадачил бум вокруг жилищного строительства… Но далеко не все жилье построено. Сегодня в многоквартирное жилищное строительство входит еще и отремонтированное жилье, а его немалое количество. Мало того, в жилищное строительство входит сегодня и частное построенное жилье. Взял для сравнения цифры 2020 года и 2023. Если в 20-м году было построено 82 млн кв м жилья подрядным способом, то есть многоквартирное жилье, то в 23-м – 52. То есть на 32 млн построено меньше. Это далеко не положительный факт. Зато ИЖС – индивидуальное жилищное строительство было 40, стало 58 млн кв м. То есть в основном вышли за счет частного жилищного строительства», – пояснил он.

При этом парламентарий заявил о манипуляции с данными за счет запрета газифицировать построенные давно коттеджи, которые не были сданы в эксплуатацию. «Плюс (к итогам) жилищное строительство, которое не построено, а только зарегистрировано. К тому же хочу напомнить, есть дачная амнистия. По дачной амнистии вы имеете право в своих садовых участках зарегистрировать жилой дом и, если он был дачный, превратить его в жилое помещение. Вот эта регистрация и дала бум частному жилищному строительству и 58 млн кв м частники построили», – уточнил депутат.

«Всё могу одобрить, но не манипуляцию с цифрами, чтобы дать результат и показать, что мы что-то там построили… Нет, ребята! В советское время это называлось очковтирательством. Сегодня это тоже очковтирательство, потому что подрядным способом построено всего на 30 млн кв м меньше, чем это было даже в 2020 году», – констатировал Арефьев.

Замглавы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев со своей стороны подчеркнул, что одним из индикаторов оценки жилищного строительства является очередь на социальное жилье и детей-сирот. «Если вы посмотрите, их там (в очереди) было 256 тысяч (человек). Но очередь эта движется крайне медленно и надо 35 лет для того, чтобы при таких темпах (всем дать жилье) при условии, что она не будет добавляться, но так не бывает. Второй вопрос – у нас 70% из построенного жилья не заселено», – подчеркнул он.

При этом, как считает парламентарий, банки ведут вредительскую деятельность в этой сфере при попустительстве Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «В декабре, несмотря на объявленную избирательную кампанию, «банковская десятка» вдруг захотела получить маржу ещё и от застройщиков, и резко начали вводить дополнительные ограничения на получение ипотечных денег. Первым инициатором выступил «Сбер», потом ВТБ. То есть – они начали ставить условия, что только застройщики, счета которых находятся в их банке. Но это ж антимонопольная служба должна работать. Но у нас антимонопольная служба как вьетнамский космонавт… К «десятке» кто их подпустит? Но мы считаем, что это вообще вредительство, если вы это объявили и пиарите денно и нощно ипотеку и в то же время ставите палки в колеса», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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