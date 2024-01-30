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Вторник, 30 января 2024, 16:31 мск

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Россияне, родственники которых пропали без вести, пройдут геномную регистрацию

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который может открыть дополнительные возможности для поиска пропавших людей.

Согласно этому документу, близких родственников пропавших без вести граждан предлагается включить в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Речь идет о родителях, детях, родных братьях и сестрах. Предполагается, что геномная информация будет храниться до установления местонахождения разыскиваемого человека и в случае, если он погиб, поможет при опознании, уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, соавтор поправок Василий Пискарев, этот документ имеет важное значение. «На 1 января 2023 года имеется в работе правоохранительных органов 12 тысяч дел по неопознанным трупам; в розыске находилось 28 тысяч лиц, пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. Установлена судьба лишь около 27% из пропавших граждан», – пояснил парламентарий.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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