В Госдуме заявили, что более половины оплаты за услуги ЖКХ уходит в офшоры

В адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина направлено письмо о необходимости перерасчета для россиян оплаты за некачественные услуги ЖКХ. Об этом сообщил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня в Госдуме. По его словам, более половины собранной с граждан РФ платы за коммунальные услуги уходят в офшоры.

«Направили сегодня письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина с предложением рассмотреть вопрос о перерасчете для граждан услуг ЖКХ, если эти услуги выполнены некачественно… Приведу пример. Вместо горячей воды у вас в прямом смысле капает что-то такое тепленькое, в котором мыться даже противно. Знаете, что делает управляющая компания? Она вам пересчитает за месяц, зажмурьтесь, 1,5 рубля. Я не оговорился – 1,5 рубля!» – констатировал Миронов.

Парламентарий уточнил, что на этом фоне более половины платы за услуги ЖКХ уходят в офшоры. «Что это у нас так жируют все эти управляющие компании? А кто вообще стоит на защите наших граждан? Если некачественная услуга, давайте обяжем пересчитывать реально, давайте пени вводить за каждый день неисполнения услуг управляющей компанией, потому что они только знают – денежки собирают. Но, кстати, более 50% денег всех управляющих компаний идут в офшоры», – подчеркнул он.

«В конечном итоге они (деньги за услуги ЖКХ) потом работают на чужие экономики, в том числе, недружественных нам государств. Надо давным-давно разбираться», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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